We hebben een jaar of tien op The Irishman moeten wachten en de GeenStijl Motion Picture Redactie is het er unaniem over eens dat het resultaat verbluffend is. Wat. Een. Scenes & kom maar door met die Oscar-regen. Maar die digitale verjongingskuur, waar drielenzige camera's en een enorme berg poen voor nodig waren, is toch niet helemaal lekker uit de verf gekomen. De Niro blijft een geriatrisch De Niro, ook al moet hij een Frank Sheeran van midden dertig spelen. Enter deepfake. JijBuizer iFake heeft er wat DeepFaceLab (Git) overheen gegooid en ziedaar, zijn showreel van vier minuten (zeven dagen werk) is beter dan het origineel. We hebben geen idee of dit voor de hele film werkt, maar fuck it, tijd voor Hollywood om dit te gaan omarmen zodat Joe Pesci vaker uit zijn pensioen komt om meesterwerken af te leveren. Doe het, Weinstein!