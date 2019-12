We hebben dus een Vuurwerkbarometer in dit land. Daarop wordt door Het OM wekelijks bijgehouden hoeveel levensgevaarlijke verboden mortierbommen etcetera bij demense thuis uit schuurtjes en garages en uit achterbakken worden geplukt. Zelfs in hoogzomers juni (week 24 - 5 kilo) bent u bezig die oogkasverwoestende troep naar Nederland te halen. Bedenk daarbij dat De Pakkans in Nederland schrikbarend laag is, dan kunt u uitrekenen hoeveel Enschede's er nog in Nederland liggen. Brrr.