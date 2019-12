Belangrijke verkiezing! Wat wordt The Royal Jurk of the Year?

En dan nu waarlijk dingen van significante importantie. De Mooiste Máxima Jurk van het Jaar. Onze Moedige Vorstin moet het hele jaar lintjes knippen, zwaaien naar het plebs, opdraven bij soirees en handen schudden met Pákistaans terrortuig. En iedere keer moet Háre Májesteit er tiptop bijlopen, want zo hoort het eigenlijk. Daarom verheugt het de GeenStijl dat de schitterende cold shoulder creatie van Ján Taminiau fier aan kop gaat in de gezaghebbende Jurk of The Year Verkiezing. Het is okee.