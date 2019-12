Allemaal leuk en aardig, zo'n Hoge Raad die met de triasbibs omhoog gaat liggen voor de klimaatrammers van VVD, D66, GL en Urgenda om "de wereld te redden". Maar die halve millimeter zeespiegelstijging valt toch echt in het niet bij die Ontzettende Muur van Mensen die onderweg zijn naar West-Europa en onze mooie Eerste Wereld. Check deze alarmerende BABY MAP. En let even op geel oplichtend Afrika, de nog gelere Plastic Soep Regio's & Arm Europa in het donker. Er is voorshands heel veel redens om ongerust te zijn. Halveer de mensenstapel!

We krijgen.... eh.... eh.... geitenpaadjes!

Mark Rutte in De Telegraaf, 21-12-2019