Het meest irritante aan die stomme sit-ins (en de overdadige media-aandacht) voor carnavaleske klimaatwappies van de Bregmanbrigade, is dat ze niets doen. Ze zitten daar maar in hun rouwcirkels, te jeremiëren dat we over tien jaar allemaal uitsterven. Maar duurzame oplossingen engineeren, ho maar. En ondertussen moeten we lijdzaam toezien hoe de polder én de wateren van Dit Land langzaam visueel verminkt worden door slagschaduw werpende klimaatminaretten, een tijdelijke en breed gehekelde foplossing in de transitie naar de opwekking van duurzame energie.

GELUKKIG IS ER OOK GOED NIEUWS, want dit topic neemt een opgewekte energieke wending: IBM is de laatste hand aan het leggen aan een nieuwe generatie batterijen die sterker zijn dan lithium-ion batterijen, sneller laden en waarin geen zware metalen verwerkt worden, zodat er géén kleine negertjes meer in kobaltmijnen hoeven te zwoegen voor accu-grondstoffen voor onze lage bijtellings-Tesla's. Hoe dan? Met extracten uit zeewater. HOE DAN!? Ja, geen idee, wij van de GS Duurzame Drumcirkel Desk delen alleen wat IBM ons vertelt. Maar enthousiast zijn we wel. Hup wetenschap, we kunnen niet wachten tot we onze range anxiety kunnen verminderen met een slok zeewater en onze iPhones een week lang charge kunnen geven door ze gewoon in de Noordzee te pleuren. Of hoe dit ook gaat werken.