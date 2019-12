De rest van Nederland toont zich andermaal een faustisch erfgenaam en trekt wel de oneindige wereld in. En dat ging dus niet per waterfiets. "Nederlandse luchthavens hebben dit jaar hun drukste zomermaanden ooit beleefd. Het totale aantal passagiers steeg in de maanden juni tot en met september met ruim 1 procent tot 23 miljoen. Dat zijn de meeste reizigers die de nationale vliegvelden ooit in één kwartaal over de vloer kregen." Op Schiphol nam het gedram met 0,2% toe, maar de echte groei zit bij de kleinere velden. Luchthaven Eindhoven steeg met 8% naar 2 miljoen reizigers, Rotterdam The Hague Airport zag het bezoek met 10.9% stijgen en Maastricht Aachen Airport steeg met maar liefst 52.2% naar 205 duizend passagiers. Up and away!