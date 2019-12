Het is heel simpel. Als je in Nederland als gewone ouder helemaal niets fout doet wordt je door de Belastingdienst tot de Poorten van de Hel achtervolgd tot je hele leven is kapotgemaakt. Maar als je lid bent van het Koninklijk Huis, krijg je op een illegale manier een korting van 8,8 miljoen euro en springt de Rijksvoorlichtingdienst in de houding om de misstand te verhullen. We wisten al van een geheime deal over de vermogensbelasting en dat de staat dubbel betaalt voor de meubels van de Koning en nu is er gesjoemel met kunst. U leest het allemaal bij de republikeinen van de Soosjalistiese Omroep Vereniging Radio Amateurs. De enige die de belasting niet ontdook, was prinses Beatrix. Die was namelijk koningin en hoefde daarom überhaupt geen belasting te betalen. Schaf Koningsdag maar af. Tijd voor Afpakjesdag bij de Oranjes!

Rijks Voorliegers Dienst