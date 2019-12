Zo schreef Hassan Bahara, journalist van de Volkskrant, afgelopen zaterdag een verbijsterend artikel over jonge vrouwen die andere opvattingen hebben dan Hassan en zijn clubje.

Het artikel begint met deze onvergetelijke zinnen: ’Het vrouwelijke gezicht van radicaal rechts is knap, jong, blond en beschouwt het hedendaags feminisme als een groot gevaar voor de westerse beschaving. En hoe ongemakkelijk het ook is om meteen over het uiterlijk van vrouwen te beginnen, in dit geval is er geen ontkomen aan.’

Hassan en de rest van de redactie moeten zuivere Afghaanse hasj hebben gerookt om dit op te kunnen schrijven. Had Geenstijl dit geschreven, dan was er een opstand georkestreerd onder leiding van columnisten van NRC Handelsblad.

