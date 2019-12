Dat was het dan voor Kikkertje Kroon, die voor het oorlogstribunaal van Arnhem is veroordeeld tot 100 uur plasjes opdweilen wegens wildplassen, penis tonen & agent neerkoppen tijdens carnaval. Marco Kroon, dat was altijd de man die we bij gym als eerste zouden kiezen om samen mee de loopgraaf in te duiken. Nu weten we het even niet meer. Want wie agentjes kopt en allround botte horkengedrag vertoont is af. In ieder geval voor 100 uur. Militaire Willems-Orde mag Kroon waarschijnlijk houden, zijn baantje bij de krijgsmacht wordt wegens het intrekken van zijn vgb een probleem. Alleen maar verliezers, deze zaak kent ze.

INSTANT UPDATE: Marco K. gaat in beroep.

Toen Marco Kroon nog een onschuldig kikkertje was