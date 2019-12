KIJKTIP. Samen met cultkoning Roy Dames onze meest favoriete en misschien wel de meest beste documentairemaker van het land: Geertjan Lassche. Bekend van veel te veel om op te noemen dus we doen maar een klein greepje: de fantastische en nu weer relevante klassieker De boer die zou gaan emigreren, het indrukwekkende De uitverkorenen over het opleidingstraject van het Korps Mariniers en Brommers Kiek'n over jongeren uit De Rest Van Nederland. En nu staat in de steigers: Jongens van de bouw. Over bouwvakkers, ónze jongens, de jongens van de bouw, een in het grootstedelijke landschap van avocadoshakes en elektrische bakfietsen nauwelijks bekende subcultuur van kerels die met hun blote mannenklauwen voor dag en dauw opstaan om keihard de bouw te vakken. Voor ons. Voor jullie. Voor Nederland. Gaat dat zien.

Ter info

Doneer strooigoed voor #SinterJan!

Check dit topic voor toelichting, of ram op de bunq-button hieronder:

Stijlloze SinterJan