Ja hallo, meneer de lanterfantende metselaar timmerman loodgieter daar in de supermarkt of aan het voetbalveld. WAT ZIJN WE AAN HET DOEN? Er komt iedere week een dorp van 700 mensen dit land binnen, en jullie zitten een beetje uit je neus te vreten in het weekend? Het is vijf over twaalf verdorie. Moeten die instromiërs soms in tentencampings of in maisvelden verblijven? Of op een vluchtelingenkamp naast een koninklijk zomerverblijf? Hop hop, de steigers op. Stelletje luie lapzwansen. Heien, graven, funderen, isoleren, opperen en dakdekken verdomme. Of moeten we soms wat Polen, Bulgaren of Roemenen invliegen? Nou dan. Aan het werk jullie. Het is hier geen hotel. Groetjes. Stientje van Veldhoven.