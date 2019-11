Landgenoten. Het gaat beginnen: de ijstijd van 2019. Deze week gaat het nog vet plenzen (veel plezier in de file), maar daarna kicks Koning Winter in en wordt het kkkkkoud, met nog meer fileleed. Gaat ook een geinige stress test worden voor ons haperende energie-net als iedereen de """slimme""" thermostaat een tikkie of twaalf extra geeft. En we roepen nu al nananana naar alle GroenLinksVVD-ers met een Dijkhoff Warmtepomp ™ die gaan kreperen en - ocharme - die armetierige NPO-verslaggevers die voor dag en dauw naar de Ryptsjerksterpolder worden gestuurd voor Eerste Schaatsbeelden Met Dat Molentje In Beeld. Niet vergeten uw buitenkraan tijdig dicht te draaien, uw invasieve lichtgetinte kuipplantjes (olijf, oleander) van een isolatie-boerka te voorzien en de rubbers van uw autoportieren in te smeren met vaseline. En oh ja, winterbanden. Sterkte.