Mensen. We moeten ons ernstig afvragen in wat voor land we willen wonen. Of beter gezegd in wat voor tent. Want de huizen raken op, terwijl de bevolkings (en mensen die nieuw lijken te zijn) met busladingen binnen worden gebracht. Laten wij als samenleving eerst eens 24 of 48 uur nadenken wat we hier zelf aan kunnen doen. Hoe kunnen wij hier elkaar op aanspreken? Hoe maken wij duidelijk dat dit onacceptabel is, dat dit een land is waarin we niet willen leven? Het is collectief dom, het is individueel dom, we moeten elkaar hierop aanspreken. Sluit de grenzen & stik maar in je stikstofcrisis. Enough is enough.