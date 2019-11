Sjongejongejonge wat hebben wij zin in de verkiezingen van maart 2021 (of eerder). Je hebt wel eens dat je ergens veel zin in hebt, bijvoorbeeld als je heel veel zin hebt om een wipje te maken omdat je al een tijdje geen wipje hebt gemaakt, maar wij hebben nóg meer zin in de verkiezingen van maart 2021 (of eerder). Mark Rutte van de vvd gaat die namelijk snoei- en snoeihard VERLIEZEN. Dat zeggen wij niet, dat zegt Maurice (de Hond, die wij 'Maurice' mogen noemen). Kijk maar, in bovenstaand interview met Pim van Galen van Nieuwsuur Café Weltschmerz dat allemaal interessante nuances, observaties, wenken voor de toekomst alsmede eye-openende inzichten die wij nu allemaal links laten liggen omdat we veel te blij zijn. Mark Rutte! Gaat! De verkiezingen! Verliezen! Hiep hoi!