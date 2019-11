Op het internet (oa het twitteraccount van de door de NPO doodgeknuffelde haatzaaier Rapper Appa) circuleert een filmpje van een jongen die met een vuurwapen bedreigd en vernederd wordt. Er wordt beweerd dat de jongen in dit filmpje dezelfde is als de jongen die tijdens de wedstrijd FC Den Bosch - Excelsior al dan niet (het lijkt er verdomd veel op, hij zegt zelf van niet) de Hitlergroet gemaakt zou hebben. Dat zou nogal toevallig zijn, want dat filmpje zagen we een paar weken geleden ook al zonder enige context opduiken. Daar hebben we toen niets mee gedaan, want dit soort filmpjes verspreiden is precies waar het tuig dat ze maakt op uit is. Doe daar niet aan mee. Punt. Uit.