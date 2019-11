Waar is klimaatmeisje Greta Thunberg? Nou, HIERRR, op het rode stipje, op volle zee, in de Atlantische Oceaan. Afgelopen nacht werd haar childhood bijna ontnomen door keiharde woei en golven van 4 meter, maar het bootje vaart nog, en we hopen maar dat groengele Greta niet heeft moeten barfen van misselijkheid. Greta is aangemonsterd op La Vagabonde, een catamaran van een beroemd Australisch zeilkoppel (met een babietje, awww), dat een alleraardigst YT-channel bijhoudt over hun zeilavonturen over de wereldzeeën. Gek genoeg nog geen Greta in die gelikte bikini-video's, maar misschien komt dat nog. Klimaattop is begin december in Madrid, Spanje en als ze een beetje doorzeilen met 130 km/h - in plaats van 6 knots - moet dat te doen zijn. Behouden vaart!