*ding dong* Sint Maarten de koeien hebben staarten

*ding dong* ja hallo meneer heeft u misschien wat over voor het fonds voor de koolmezen met gebroken pootjes

*ding dong* goedendag we komen effe uw bloed prikken zoooo gaat u daar maar zitten

*ding dong* glaze wassjer?

*ding dong* pakketje voor de buren van 19 deuren verderop

*ding dong* jezus is een eindbaas, iedereen gaat dood behalve wij, hier neem een folder

*ding dong* hallo wij zijn van Vattenfall voorheen Nuo.. NEE HOUD OP GA WEG

Ga weg met je deurverkoop. Niemand wil deurverkoop. Mensen eten nog liever poep dan deurverkopers te zien verschijnen. Maar nu wordt ongevraagde telemarketing verboden en dus moeten die energiemakkers iets anders bedenken om naïevelingen een poot uit te draaien. Zoals spam aan de voordeur. Nederland maakt zich op voor een storm aan aalgladde paars gebroekte deurvervelio's. Terwijl iedereen een hékel heeft aan deurverkopers. Ze zijn NOOIT transparant, ze naaien je een oor aan, ze zijn opdringerig en ze denken alleen maar aan hun eigen commissie. Krijgt u een energieverkoper aan de deur? Zeg dan: "Een momentje, even mijn huidige contract erbij pakken." En dan laat je de deur op een kier staan en ga je binnen op je dooie gemak alle vijftien coupletten van het Wilhelmus neuriën. Wachtmuziek. En als die Nuon-gozer dan eenmaal is afgedropen roep je 'm terug en als hij er weer is zeg je: "Bedankt voor het lopen en een goede reis terug." To-ta-le vernedering op het niveau van een driejarige is wat 'm zal leren. Want energie koop en vergelijk je gewoon lekker online. Weet je wie trouwens een goede service heeft (naast Boris Becker, uiteraard)? WIJ! Namelijk HIER. Of na de bel breek.