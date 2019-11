Ladies and gentlemen, we've got him. De coalitiepartijen hebben een stikstofakkoord bereikt. Dat wordt dus met 70 kilometer per uur tuffen over snelwegen waar niet op is gestrooid langs weilanden waar geen koeien meer in staan op weg naar een vliegvakantie die niet doorgaat om even te ontspannen van een verbouwing die nooit meer afkomt. Morgenochtend maakt het kabinet hoe, wat en wanneer Nederland op slot gaat. Tot donderdag op het Malieveld!

UPDATE: Eerste lek aan iedereen en zijn Binnenhoffluisteraar is dat we overdag 100 op de snelweg gaan rijden, alleen nog 130 tussen 19u en 6u.