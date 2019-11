Leestip du Jour. Of die inspanningsverplichting om Kalifaatnazi's naar Nederland te halen, die de rechter aan MinPres Rutte heeft opgelegd, nou wel of niet tot resultaat leidt: "Welke beslissing we ook nemen we zullen altijd bloed aan onze handen krijgen. De onschuld van Nederland is definitief voorbij. En dat is niet onze schuld." Waar de Azaanbode en de NPO alle ruimte inruimen voor "deradicaliseringsexperts" en opiniemakers om samen met D'66 en Leo LucaSSen voor de zachte genade van het Nederlandse rechtssysteem te pleiten voor de jihadistische genocideplegers, via het valse sentiment van de "think of the children"-proxy, lezen we op TPO een ter zake relevante tegenduiding van Dr. Teun Voeten, antropoloog en oorlogsreporter met sporen in de modder van menig moordlustig conflict. Omdat dat ene Heilige Hangijzer toch weer onbenoemd om de nek van de olifant in de kamer blijft bungelen:

"Het idee van verzoeningsrituelen van jihadisten in een Nederlandse moskee (opeens komt islam wel tevoorschijn) is bespottelijk en ronduit cynisch. Verzoening met wie? Met overlevenden van de Yezidi-genocide die naar West Europa zijn gevlucht en hier nog steeds bedreigd worden door jihadisten? Met de Nederlandse bevolking waar een rechtgeaarde jihadist met verachting op neerkijkt? Met de gematigde moslimpopulatie van Nederland die ook niks met hun extreme geloofsgenoten te maken willen hebben, niet in het minst omdat hun gedrag een enorme smet heeft geworpen op hun gemeenschap? [...] Ons land is gespleten. Terugkerende ISIS-collaborateurs zullen als katalysatoren deze verscheurdheid aanjagen."

Noem ons maar realistisch, praktijkgestuurd en werelds, maar als het op oorlogsmisdadigers, radicaal geweld en religieus fanatisme aankomt, luisteren wij liever naar echte veldwerkers als Harald, Brenda en Teun dan naar soft diplomacy suikerbeesten als asiel-advocaat Seebregts en D'66-Kamerlid Sjoerdsma. Dus Rutte, hou die Kalifaatvrouwen uit ons land. En hun koters ook.

Instant Update: Kabinet in hoger beroep tegen We Gaan Ze Halen-uitspraken.