Daar sta je dan, in de Volkskrant, als eenvoudige vreedzame BlokkeerFries. Paar jaar geleden hield je wat bussen tegen op de A7 om Dokkummer kindertjes te beschermen tegen militante randstedelijke relschoppers (er zat ook een pedofiel in die bus, zo bleek later). Je zwaaide met de Friese vlag bij Oudehaske en je werd een ANP Foto. En nu ben je volgens de Volkskrant een icoon van een vuurwerkgevaarlijke KKK nazi-beweging die negers opjaagt in Haagse kraakpanden en hun auto's (nu ja, een Opel Corsa 1.2 Twinport) kapot slaat. Nog niet zo lang geleden werd de Volkskrant door de rechtbank juridisch keihard op de vingers getikt toen ze een moslim op de voorpagina zetten bij een verhaal of Schiphol nog wel veilig was. Een beetje advocaat peutert nu met gemak minimaal 30.000 euro los bij De Persgroep voor deze ranzige portretrecht insinuatie. Bring it on, bef brigades!

ScHuLD vAn jEnNy DoUWeS!

De onderzoekertjes in de Volkskrant vergeten even dat Ons Schitterende Sinterklaasfeest al VANAF 2009 door de Omvolkings Elites gesloopt wordt, door Het Kruis van De Mijter weg te jorissen.