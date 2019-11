Meisjes, en dames ook, dit is eindelijk uw kans om met uw alleenstaande snoetje op de NPO kijkbuis te komen. Jeroen 'Meer dan 200' Pauw is op zoek naar vrouwen die komen vertellen dat ze een keer van een jongen een tikkie hebben gekregen voor 11 euro 50 met de mededeling 'wijntjes gisteravond'. Mannen hoeven niet te reageren, die nodigt de Pauw redactie wel weer uit als het over ingewikkelde zaken gaat, zoals stikstof en wetenschap en politiek enzo. Succes meiden!

INSTANT UPDATE: Raarrr. Pauw verwijdert tweet en plaats vervolgens exact dezelfde oproep opnieuw (maar met ander emailadres).