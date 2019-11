Drie keer raden waarom uw overheid als een malle bossen aan het kappen is? Ja, om subsidie te verbranden in biomassa centrales. Maar ook om een geheime houtvoorraad aan te leggen voor als straks het licht echt uitgaat in Nederland. Omdat de stroom op is en -oeps- heel het land van het gas af is. Dus beter haalt u zsm ook een boompje of twintig, dertig uit het bos, voor het geval dat, en voor ze op zijn. Probleem is alleen: hoe krijg je die bomen (ga voor berken, essen, eiken, beuken, en/of elzen, die branden het best) in handzame stukjes zodat ze goed drogen en handig in de haard passen? Ja, zagen en hakken. Maar het kan ook eenvoudiger. Hiero filmpje met allemaal knotsgekke levensgevaarlijke doe-het-zelf kloof- en zaagmachines. Maar het werkt wel. Kijk en leer.

