Ze zijn binnen, helemaal uit Lapland: ironische kerstkleding, door kabouterhandjes genaaid met nylon van elvendraad. Het foutste feest van het jaar, opgevrolijkt met steylloze wear. Bestel nu je kerstcadeau en heb op tijd deze foeilelijke en gigafoute kersttrui in huis voor de Gourmetdagen Rond de Heidense Boom. Ze zijn unisex en passen elk mens, ongeacht afkomst of huidskleur. Keuze uit Kerst = Kerst (met gepast teutoons fontje), Kerst Miss of Kerst Man. Bestel voordat Zwarte Piet het land uit is gezet en krijg 15% korting (gebruik code 'ZIHNI' bij het afrekenen). Daarna is prijs en planning lastiger, maar we geven garantie dat het voor 23 december verstuurd is als u voor Sinterklaas bestelt. Fijne feest uuhhh kerstdagen gewenst, zolang OMDAT HET NOG KAN EN MAG!!1!!