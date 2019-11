Soort van blast from the past, zo'n ontploffing in een mijn. In de installatie Teutschenthal (bij Leipzig) is vanmorgen (om 09:03 uur, aldus de immer punctuele oosterburen) een ontploffing geweest, waarbij een zwaar- en een lichtgewonde zijn gevallen. Maar dus ook 35 man (een derde van het personeel) vast op 700 meter diepte. Volgens berichten zitten ze in een soort safe space, en krijgen ze zuurstof. Het is alleen de vraag hoe ze weer bovengronds komen, en hoe lang dat gaat duren. 12u persco van het mijnbedrijf, dit topic wordt aangevuld. In de tussentijd kunt u - als je niet meer weet wat een "mijn" ook weer is, hierboven een ondergrondse rondleiding volgen.

Polizei: Alle mijnwerkers kunnen gered worden. Naar verluidt ondergronds geen gewonden door de bovengrondse explosie.

Update: "Nach der Verpuffung im Bergwerk Teutschenthal haben die Einsatzkräfte alle Personen, die noch unter Tage waren, gerettet. Die zwei Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht." Mooi, alweer een GRIP3 zonder al te grote gevolgen. Lang leve Duitse unergründlichkeit, en wij weten ondertussen alles over de Grube Teutschenthal, AMA!

Hintergrund:

Het gaat om de Grube Teutschenthal, en dat is een oude potasmijn (= kunstmestmineraal). Dit soort spul: foto. In 1982 gesloten, en nu in gebruik voor mestmijnbouw (info) en afvalopslag: "Op een oppervlakte van veertien vierkante kilometer bieden de ondergrondse holten een bergingsbeveiliging voor mineraal afval voor de komende 25 jaar", lezen we op de website. Hier de wiki (in het Deutsch) over de eeuw-plus oude mijn. Volgens omwonenden is de enorme ondergrondse afvalcontainer ("In der Grube Teutschenthal werden Industrieabfälle, also Filterstäube und auch Abwässer von BASF, eingelagert) - Tageschau) overigens een "extreem belastende stinkmijn" (videorepo). Gezwollen tongen, verstikkingsangst, hoofdpijn, vergiftingssymptomen - lekkere buurman, buurman!