Feestje A. Verdomd daar hebben we Hollandse_Realist39485 en zijn vriendin Cindy_PVV! Ze zuipen bier van de Aldi, want Lidl was fout in de oorlog. Samen gooien ze folders van de Lidl in het kampvuur en roepen ze heel hard dat het feest vol is. Chris Aalberts is ook aanwezig, maar hij is een klootzak, want hij is kritisch op de verkeerde personen. Wie wel de goede mening heeft is Henk Bres, voor hem zouden ze sterven. Verderop op het feest hangt een piñata in de vorm van Zihni Özdil. Als Zihni niet wil integreren in Nederland Ons Land dondert hij maar lekker op, terug naar zijn eigen land, namelijk Iran. In een hoekje spelen een paar mensen boycot-kwartet. Gerrit_Dordrecht_tegenEU heeft bijna kwartet, hij heeft al Hema, Albert Heijn en Bol.com. Gerrit komt zeker twee keer per dag op zijn favoriete website De Dagelijkse Stoma. Hij mist de vlogs van die man die hij 'de Pratende Kudt' noemt, hij weet niet hoe die in het echt heet. Enfin, Soros sponsort Antifa. Op het feest zijn ook drie Zwarte Pieten aanwezig. Zwarte Piet is ZWART en wie dat niet vindt GAAT MAAR TERUG NAAR ZIJN EIGEN LAND. Volgens Jeremy GAB.ai is Mark Rutte een Pinokkio en dat kan Ingeborg Westerhoff alleen maar beamen. Ze heeft haar gele hesje aan en staat als uitsmijter bij de deur. Iedereen die het feest verlaat weigert ze de hand. Om vijf uur 's nachts is het feest afgelopen en dan pas valt op dat er geen muziek draaide, maar dat de podcast van Robert Jensen op repeat werd afgespeeld. Iedereen salueert naar een foto van Theo Hiddema, noemt elkaar 'realist' en belooft plechtig morgen verder te gaan met het land te redden van de ondergang.

Feestje B. Jeanette_regenboogvlaggetje_Tolerantie plaatst een complimenteuze opmerking over het kroeshaar van Monique_D66_Kattenmevrouw, die meteen helemaal op haar genderneutrale pik is getrapt. Monique is immers weliswaar donker maar opmerkingen over kroeshaar kunnen echt niet meer anno 2019! Ze drinkt het bloed van Thierry Baudet, figuurlijk dan, want in haar glaasje zit gewoon een alcoholvrije 0,0 Chai Latte met gojibessen. Het is verrukkelijk. Iedereen die ooit een PVV'er in de ogen heeft aangekeken mag branden in de hel. Monique heeft zin om Francisco van Jole te pijpen in een lift maar die zit ergens op een hotelkamer. In het midden van de zaal is een soort rotonde nagebouwd, zodat iedereen rondjes linksom kan blijven lopen. Het is een soort val, want er is geen afslag meer naar rechts. Johan Derksen drinkt ook een biertje op het feest, maar hij wordt door iedereen uitgescholden en weggezet als homofobe racist. Asha ten Broeke en Harriet Duurvoort liggen samen in een hottub, een heerlijk warm bad van het eigen gelijk, elkaars vermoedens te bevestigen. Op dit feest maakt iedereen zelf wel uit wat z'n gender is. Van genderneutrale toiletten hebben ze hier dan weer nooit gehoord, om de ecologische footprint van iedereen te verminderen schijt iedereen gewoon een beetje lukraak in de bosjes, dat is wel zo natuurlijk. Ene Mohammed sloeg een homo op zijn bek met een betonschaar en hij wordt binnengehaald als de grote held, want islamofobie moeten we niet hebben met z'n allen! De hele avond gratis drank voor Mohammed. Oh wat zeg je Mohammed, alcohol is haram? Nou weet je wat, dan verbieden we drank gewoon voor iedereen! En het bleef nog lang onrustig aan de Jacob Bontiusplaats.

Nou zeg het maar U moet kiezen Feestje A

Feestje B

Toch maar gewoon seppuku



Poll is Verlopen.