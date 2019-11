We hadden gisteravond een feestje. Want wij bij de GeenStijl bestonden 1 jaar. We aten roti met bier op de redaxie en dronken daarna nog meer bier in het stijlloze feestcafé. Er waren heel veel mensen. Kapitein Rob van de Tele was er, en Arthur van de Volkskrant ook. Zentgraaff was er zelfs (het gaat hem goed), en het weerzien met hunnie van Das Kapital was fijn. Cortés is onze beste vriend en Gregorius Nekschot kwam ook nog langs. Het café stond helemaal vol met allemaal toffe mensen en het was warm. Theodor, Hans en Ebru zouden ook komen. Maar die kwamen toch niet. Daar hadden we wel begrip voor. Want 1 november wordt altijd 2 november.