Altijd aardig als je in de cc zit van dreigmails. Dan weet je wat er speelt in de wereld. Beetje vervelend dat NOS, Telegraaf en Algemeen Dagblad ook zijn aangeschreven door dreigturk met zowaar geen hotmail-adres, dus deze primeur hebben we niet exclusief. Maar dit soort mails krijg je dus binnen als je getekende grappen en grollen maakt over Koerden-koppensneller Erdohitler. (Eerder kreeg Oppenheimer al deze rioolturken over zich heen.) Dan ben je volgens Nederland-hatende Nederturken opeens een pedofiel homo gay flikkertje geitenneuker. Als ze bij de SGP zoiets zeggen, gaan er op alle gemeentehuizen regenboogvlaggen in top. Dus het land zal vandaag wel in rep en roer zijn. We zijn reuze benieuwd naar het NOS-bericht, de rake one-liner op Teletekst 101, en de honderden meldingen bij meldpunt PERSVEILIG.NL van collega Gelauff.

Oh. Nee. Wacht.