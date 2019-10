Ach ja Nederturken. We kennen die vaandelzwaaiers nog van powercolumiste Ebru Umar. En nu hebben de dappere Erdoganstrijders in de polder - die zo moedig hun Turkse dienstplicht hebben afgekocht met PGB-centjes - samen met hun ingeseinde debiele Anatolische neefjes, hun online haatpijlen gericht op plaatjesmaker Ruben van NRC Handelsblad. Aanleiding: een best wel rake cartoon van Oom Donald die zijn bloedhond Erdobello op de Koerden loslaat. Nu mag die kudtkrant wat ons betreft helemaal kapodt. Maar van tekenaars blijf je af! Na de break een bloemlezing uit de riolen van haat richting Ruben. Het stinkt nogal, in de kansenportieken van onze schitterende prachtsamenleving. Later ongetwijfeld meer bij RLOppeheimer.

Cümpilüsü