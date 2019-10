Ah, de vrijheid van de columnist! Na de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst toch wel de belangrijkste vrijheid van Nederland. En bovendien een vrijheid die bij het Algemeen Dagblad hoog in het vaandel staat. Zo hoog zelfs, dat columnist Dennis Captein zonder enige eindredactie mocht beweren dat de klimaatstakertjes er op het Malieveld een rommeltje van hebben gemaakt. Want dat hep gestaan op Facebook. De ze-maken-er-een-rotzooi-van-hoax heeft zo'n enorme baard dat Don Arturito van Amerongen hem nog van een PvdA-borrel in de jaren '80 kent, maar toch trapt krantenmens Dennis Captein er met open ogen in en wordt de fout pas na wat lawaai op Twitter stiekempjes hersteld. Nou ja. Hersteld. Kijkt u zelf maar. Gelukkig is De Persgroep niet net een campagne begonnen waarin wordt uitgelegd dat alles wat in de krant staat, echt waar is. Dat zou lullig zijn. Toch, Hans Nijenhuis?

Origineel

"""Herstelde""" versie