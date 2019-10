Alsof vanille na een jarenlange en innige liefdesrelatie (coïtus, alles) ineens slaande ruzie heeft met de vla. Het Arnhemse GroenLinks-raadslid Muriël Simonis voelt zich 'bedreigd en geïntimideerd' door milieurabiate actiewappies tegen een biomassacentrale. Dat is omdat ze bij GroenLinks niet allemaal op een lijn zitten inzake die centrales - er zijn er een paar die energie uit biomassa als tussenstap zien tot andere vormen van hernieuwbare energie verder ontwikkeld zijn. En wat krijg je dan, met je genuanceerde houding? Bedreigingen, intimidatie en actievoerders die je in de pauze opwachten en achtervolgen. "De algehele sfeer was niet oké. Terwijl ik sprak schudden mensen hun hoofd, sisten of riepen massaal ‘boeh’." Ook de mensen van het bedrijf achter de biomassacentrale waren de sjaak: er werd melding gemaakt van brieven met hakenkruizen en dreigementen om ruiten en deuren in te trappen. Leuk man. Met zulke vrienden heb je helemaal geen vijanden nodig!