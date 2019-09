Weet je wat, we ruimen her en der nog wat boeren op. Hup weg met die boeren. We laten Bert Wagendorp ooit nog wel een vernietigend columnpje schrijven. We gooien de prijzen van continentale vluchten verder omhoog. We voeren hier nog een taksje in. We voeren daar nog een belastinkje in. We voeren zus nog een accijns in. We voeren zo een verhoging in. We schrappen de nachtvluchten. We laten Rob en Jesse wat vlieguren maken - in de media dan, hè. We zetten de hele Volkskrant in als drukmiddel: is je geweten eigenlijk wel schoon? We laten milieuwetenschappers opdraven. We zien beelden van een smeltende ijsberg. Een dooie ijsbeer. Nooit meer een Elfstedentocht. We voeren propaganda voor de trein. Sjonge jonge jonge, wat is die trein toch fijn. Ga toch eens wat vaker met de trein. Vliegmaatschappijen, dat zijn de criminelen. Wat een boeven. Vooral Ryan en Easy. Wat een boeven wat een boeven. En ondertussen, ondertussen geeft het volk geen fluit.