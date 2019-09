Je kunt beter op een keukentrapje klimmen dan de weg op gaan in Nederland. Dat blijkt uit de uitslag van het Europees Kampioenschap Veilig Verkeer, waar we zijn gezakt van de vierde naar de elfde plaats. Nederland hoort samen met Malta en Zweden bij de enige landen met meer verkeersdoden in 2018 dan in 2010. Nou komt dat in Malta vooral omdat de auto's daar de neiging hebben spontaan te ontploffen en Zweden zal wel een vrouwenquotum op rijbewijzen hebben, dus eigenlijk zijn we het enige Echte Land met een stijgend aantal doden. Werk aan de winkel voor de opvolger van Cora van Nieuwenhuizen. Nederland is zover gezakt op de Europese ranglijst dat we onder Israël staan. Israël! Het verkeer in een land waar je zonder RDW-keuring met je Qassam-raket de straat op mag, is dus veiliger dan bij ons. Tijd voor actie mensen. Laten we allemaal ietsje langzamer gaan rijden of zo.