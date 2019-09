Heeeelemaal geschokt, iedereen, door de opzienbarende ontdekking in een islamitisch schoolboekje dat ook de Nederlandse versie van Allah een hekel heeft aan hosmo: doet-ie anders noooooit. Nou, daar wil schrijfster en bekeerling (die zijn eng, meh) Asma Claassen wel iets over zeggen. "'Het voelt als onrecht', zegt ze, terwijl ze geruisloos wat tranen wegveegt van onder haar bril." Arme Asma, haar geruisloos weggeveegde tranen en haar onrecht. Het soort onrecht dat homo's in hun tandjes hebben gevoeld toen ze een betonschaar tegen hun bakkes kregen. Het soort onrecht dat de homo's in Homs voelden toen ze door hun beulen van het dak werden gekletterd. Het soort onrecht dat homo's in Amsterdam Nieuw-West voelen als ze worden beschimpt, bespuugd, uitgescholden. Het soort onrecht dat een Iraanse homo op zijn rug voelt als hij zweepslagen krijgt, alleen maar omdat hij verliefd is op een ander. Maar het échte slachtoffer, het échte slachtoffer is een moslim. Asma pinkt het traantje weg, samen met schooldirecteur Gökhan Çoban, en in de Volkskrant mogen ze saampjes de schuld aan anderen geven.



- Het komt ongelukkig over

- Het boek is nauwelijks gebruikt

- Het boek zoekt juist verbinding

- Er is een verkeerd beeld geschetst in de media

- Men kijkt niet goed naar de context

- Wij proberen juist dingen bespreekbaar maken

- Grondwettelijk botst er niets

- Misschien wat anders kunnen formuleren (hee een soort excuus!)

- Maar het gaat om de intentie

- Voor ánderen klinkt het misschien extreem

"Wij zijn onderdeel van de Nederlandse samenleving. Maar wil de samenleving dat wij onderdeel van hén zijn? Kunnen wij in voldoende mate onze identiteit beleven zoals wij dat willen? Wij eisen onze plek op."