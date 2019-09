De in Roemenië gezochte Nederlander Johannes V. (staat voor Visscher, maar hij is NIET de journalist van het Reformatorisch Dagblad) heeft vanmiddag zelfmoord gepleegd door in het Brabantse Escharen op een vrachtwagen in te rijden. Dat heeft het Openbaar Ministerie bevestigd. Visscher werd in Roemenië gezocht omdat hij een 11-jarig meisje verkracht en vermoord zou hebben. "Toen het lichaam van het meisje nog niet was teruggevonden, had de politie al camerabeelden bekeken waarop de auto van de Nederlander te zien was. Hij werd daarom verhoord, maar niet aangehouden, omdat er nog geen verdenking was." Toen het lichaam gisteren wel werd gevonden, ontstond een grote klopjacht op de Nederlander. Die is nu dus afgelopen.