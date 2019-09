Marinier, brigadier, politieman, babyboomer en Oud-Hollandsche klaagzanger. Of heeft Job Vast een punt over pensioenkorting? Gevonden op Facebook . Hij wil graag verdere verspreiding. Nou, bij dezen. Discussieerrr maarrr mee!

Pensioenkorting

Ik ben 70 jaar en heb dus al een tijdje mijn pensioen. Is dat groots, absoluut niet, kan alles een beetje betalen als hypotheek, vaste lasten en heb dan nog een paar honderdjes over om leuke dingen te doen. Maar ja, dan moet de auto nieuwe banden, of voor de keuring, ja dan wordt het meteen moeilijk. Loop al 15 jaar met dezelfde bril, gelukkig zijn mijn ogen nog redelijk en ik doe mijn uiterste best om gezond te blijven, want die zorg is zo goed als onbetaalbaar geworden voor mij en vele generatiegenoten. Ieder jaar weer dat vervelende briefje van het ABP, waar ze vroeger durfden te beloven op papier waar je recht op had voor de REST van je leven, en nu ieder jaar dreigen met die korting. Terwijl ze stikken van het geld, met dat gemiddelde rendement van 7% op jaarbasis.

Ik die gekozen heb op jonge leeftijd voor die overheid. Ik die immense risico's heb gelopen voor die overheid, want ik had een belofte gedaan. Die overheid had MIJ een belofte gedaan dat ik een waardevast pensioen zou krijgen, wat jaarlijks zou worden aangepast en geindexeerd en dat stond ook nog zwart op wit. Een overheid die mij zou aanspreken als ik mijn beloftes niet zou nakomen maar zelf iedere gedane belofte zomaar teniet doet. CAO's openbreekt en eigenlijk de boel belazert op grote schaal en daar gewoon mee wegkomt.

'Wij, de babyboomers, hebben alles verpest voor hun'

Gaat het slecht in Nederland, nee, bijna wekelijks moet ik lezen dat de economie er meer dan goed voorstaat en dat al geruime tijd. Een overheid die al tijden lang bezig is op een hele slinkse manier de jongeren tegen de ouderen op te zetten. Wij, de babyboomers, hebben alles verpest voor hun. Zij zitten straks zonder pensioen en meer van die onzin. Wij hebben alles mee gehad, afbetaalde huizen, tonnen op de bank, en vervuilen de rest van Europa met onze dure campers. Ja, dat is misschien 20%. De overige 80% kan net datgene betalen wat ze verplicht zijn en houdt iedere aardigheid om leuke dingen te doen op en zitten gewoon in een soort overlevingsfase de rest van hun bestaan.





Wat zijn woorden en beloftes waard van een overheid en een regering, die, wetende dat de Babyboomers massaal met pensioen gingen, in een record tempo bejaardenhuizen ging sluiten en tienduizenden mensen in de zorg werkeloos maakte. Een krankzinnige maatregel die onder het kabinet Rutte is verwezenlijkt. Heeft dit kabinet wel iets met ouderen, ik denk helemaal niets, al die jaren NOOIT geïndexeerd, nooit zijn de pensioenen aangepast aan die beruchte koopkrachtregeling en nu KORTEN. Wat een ongelofelijke stunt van een kabinet dat NIETS op heeft met ouderen die als oud vuil bij het grof vuil worden geplaatst. Wordt en passant ook nog even gesproken dat zorg na je 75e levensjaar maar beperkt moet gaan worden want heeft dat nog wel zin voor die oude meuk. Laat ze gewoon doodgaan dat is veel humaner en daar wordt serieus over gesproken, ze moeten zich doodschamen, ze gaan maar even op de stoel van de dokter zitten.

Een regering die op pensioenen gaan korten, met een krankzinnige balans van 1500 miljard in kas bij de pensioenfondsen, is een overheid geworden die andere plannen heeft met dat enorme overschot en dat is stiekem door slimme oud politici, die hun hoofd volledig hebben laten hangen naar de EU, verzonnen met rare onbegrijpelijke rekenrentes en het bewust geforceerd laag houden van rentes om zichzelf een reden te geven om te korten op de pensioenen. Dat met een overschot van 1500 miljard in kas, zijn ze volledig doorgeschoten in hun elitaire machtspositie door doodleuk de ouderen te grazen te nemen.

Een groep die zich slecht heeft georganiseerd en eigenlijk geen zin meer heeft de straat op te gaan, dus voor de regering een groep die wel even te grazen genomen kan worden met ongelofelijk valse retoriek. Ik was allang klaar met deze onvoorstelbare politiek van jongetjes in maatpakken en een minister-president die eigenlijk alleen maar leugens verkondigt en samen heult met oud politici met verdorven plannetjes om die almachtige EU blij te houden omdat daar voor hun het geld voor het oprapen ligt. Ja dat dat dan ten koste gaat van die oude meuk zal ze een zorg zijn. Ben ik boos, ik ben woest op dit doortrapte zooitje wat zichzelf regering noemt.

Laten we dit eens 100.000 keer delen, dat is toch niet zo moeilijk. Ik ben het zat en niet een klein beetje ook, genoeg over geschreven, maar dit kan en mag niet gebeuren, INDEXEREN en AANPASSEN en NIETS anders.

Job Vast