Geachte heer/mevrouw,

Vrezen jullie niet dat er nu minder mensen naar jullie tentoonstellingen komen? Al zijn jullie bedoelingen nog zo oprecht; Nederlanders zijn trots op hun verleden en keren zich af van dit soort politiek correcte acties. Wat denken jullie dat er zou gebeuren als er in Parijs bij het graf van Napoleon de nadruk gelegd zou worden op de negatieve aspecten van de Napoleontische tijd? Of dat bij de nagedachtenis van Winston Churchill in Engeland de nadruk gelegd zou worden op zijn rol bij de bombardementen (Dresden o.a) Of dat bij de Ghanese geschiedschrijving van de machtige koninkrijken in het Ghana van de zeventiende en achttiende eeuw, hun eigen rol in de slavenhandel negatief belicht zou worden. In al deze landen zou dat nooit geaccepteerd worden. Elk volk eert de glorierijke momenten uit zijn verleden. Het zorgt ervoor dat er binding ontstaat, het zorgt voor identiteit. Wat jullie doen is dat Nederlanders zich moeten gaan schamen voor hun verleden. We mogen er niet trots op zijn. We moeten ons vooral heel schuldbewust tonen. Overal grijpt het om zich heen: de Amsterdamse straatnamendiscussie, de Zwarte Piet discussie en nu dit weer. Dit zorgt voor maatschappelijke ontwrichting, voor polarisatie, voor ruzie in de tent die Nederland heet.





Hadden jullie nou niet een expositie kunnen bedenken waarin én ruimte is voor trots én voor een kritische noot? Gewoon laten zien dat er ook een flipside is bij die Gouden Eeuw. Dan ben je bezig met educatie die uitdaagt tot nadenken over het verleden. Door zo radicaal symboolpolitiek (alsof het in een naam zit...) te bedrijven, jaag je meer mensen tegen je in het harnas dan dat je ze bereikt met je goed bedoelde boodschap. Vergelijk het met de eerder genoemde Zwarte Piet-discussie. Polarisatie, drammen en gezeur. Nederland wordt in twee kampen verdeeld en de nuance is ver te zoeken. Ergo: Waar jullie willen verbinden bereiken jullie het tegenovergestelde: Afkeer en hoon van heel veel mensen die nu juist niet gaan nadenken over de schaduwzijde van onze glorierijke verleden.

Doel niet bereikt. Missie niet geslaagd. Jullie (her)schrijven hier geen geschiedenis mee.

Ik heb nog wel een idee voor een volgende expositie in jullie mooie museum. Maak er één over de Islam. Als er nu één onderwerp is dat de gemoederen bezig houdt in Nederland en vooral in Amsterdam dan is het wel de positie van onze islamitische landgenoten. Misschien dat jullie kunnen laten zien dat de Islam, niet alleen als religie maar ook als cultuur een grote bloeitijd heeft gekend. Dat kan een gevoel van trots geven aan mensen van dit geloof, juist nu zij zo in verband worden gebracht met het indoctrinatie-onderwijs op islamitische scholen (over gebrek aan inclusiviteit gesproken)

Tegelijk kan er getoond worden dat ook de (politieke) Islam zijn keerzijdes in de geschiedenis kent. Misschien dat het mensen van Turkse komaf kan laten zien dat het Ottomaanse Rijk niet alleen maar eer en glorie was. En dat de Armeense genocide echt wel iets is waar je op zijn minst over na mag denken.

Zo zie je maar dat het verleden vele schakeringen kent die je pas ziet als je het van meerdere kanten durft te bekijken. Je kunt dan trots zijn met een kritische blik, zonder schuldgevoel. Het verruimt je perspectief zonder dat je boete hoeft te doen. Het Amsterdams Historisch Museum heeft de taak dat te bewerkstelligen en kan dat prima zonder de zedenprediker uit te hangen. Het schiet zijn doel keihard en mijlenver voorbij.

Met groet,

[Naam bij redactie bekend]