Gefeliciteerd Nederland! Biertje? Het is gratis hoor. Jij een gratis pils? jij een gratis pils? IEDEREEN EEN GRATIS PILS! Het grote Prinsjesdag Rondjes Geven is begonnen. Rutte III had zoveel medelijden met die arme Frits Wester dat ze hem ook dit jaar maar weer de Goed Nieuws MiljoenenNota in de kraag gefrommeld hebben. Fritsie mag nu blijven bij RTL, en ook bij u thuis klotsten weldra de centjes bij de plinten op! Potjandorie wat een goed nieuws mensen. De middeninkomens (hardwerkende Nederlanders met 30.000 t/m 65.000 euro per jaar) gaan er TWEE PROCENT op vooruit, en ook andere inkomensgroepen zien hun koopkracht toenemen. En wie gaat dat betalen allemaal? Bedrijven & Bejaarden! Maar goed, die zijn binnenkort toch dood of naar het buitenland vertrokken, dus dat boeit niet en we drukken wel weer geld bij. Allemaal in polonaise lui, het mag deze keer van Paultje Blokhuis. Lalalala lalala.

Update: WOZ-Waarde: "Hold my beer"