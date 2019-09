Scoorde het eerste deel van de schokkende Nieuwsuur-reportages over de schokkende misstanden op islamitische private weekendscholen en madrassa's nog een schamele 464.000 kijkers, deel 2 over virulente Nederlandofobie op islamitische basisscholen deed het al veel beter met 483.000 kijkers. Dat meldt kijkonderzoek.nl. Bijna 20.000 Rechterarmzwaaiende Wagensveldjes erbij in Nederland! Snappen we wel. Die privé-madrassa's (waar Nederlandse moslimkindertjes wordt geleerd om vrouwen, homo's, joden, christenen en polytheïsme intens te haten) worden met buitenlands geld gefinancierd. Die islamitische basisscholen (waar Nederlandse moslimkindertjes wordt geleerd om vrouwen, homo's, joden, christenen en polytheïsme intens te haten) worden gefinancierd met Nederlands belastinggeld! Ja mensen. U de belastingbetaler betaalt gewoon mee aan uw eigen ondergang! Prettige werkdag verder!

