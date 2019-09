De politie is namelijk helemaal klaar met trouwstoeten, die overigens geen groot probleem zijn. Nadat er vorige week een agent door een nog steeds niet geïdentificeerde trouwstoet afficionado tegen de grond werd gemept, heeft de politie vandaag een overlastgevende trouwstoet aan de kant gezet. "In de stoet zouden meerdere rookfakkels zijn afgestoken. Een 21-jarige man is bekeurd vanwege een grote aantal rookfakkels in de kofferbak. Ook bleken drie voertuigen van een autoverhuurbedrijf te zijn waarvan de bestuurders niet als zodanig op het huurcontract stonden vermeld. In verband hiermee zijn er drie voertuigen in overleg de verhuurmaatschappij buiten gebruik gesteld." De Telegraaf heeft de exclusieve rechten op de trouwstoeten voor de komende drie jaar voor de neus van John de Mol weggekaapt en bij de NOS is zelfs een cultureel antropoloog opgedoken die (na de breek) een SCHOKKENDE ONTHULLING doet over de oorsprong van het fenomeen 'trouwstoet' in Nederland. Toet toet!





Duiding!