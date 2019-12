De politie heeft een eerste arrestatie verricht voor de moord op een 64-jarige man in Hoofddorp. De man werd tijdens het pinnen voor de ogen van zijn vrouw door twee overvallers doodgestoken. De opgepakte verdachte is zestien jaar. Zestien jaar! Als je zestien jaar bent moet je een beetje blowen, spijbelen, drinken, met brommers en/of seks experimenteren en wereldleiders op conferenties boos aankijken omdat ze je jeugd hebben gestolen. Maar niet mensen neersteken. De politie is nog steeds op zoek naar de tweede verdachte. Tips zijn welkom.