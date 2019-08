Ja, toch wel weer ziek. Al-Nusra-commandanten geen probleem, maar berg je als een Marokkaans-Franse dame eens wil vertellen dat het ook heus wel anders kan allemaal. Dan durft zélfs Frans Timmermans ineens niet meer in debat. Diep droevig allemaal weer, en dat ook nog eens terwijl het hele land vandaag juist de democratie viert. Nou, onderstaand dan maar gewoon even haar vorige Balie-praatje, en na de breek een epische rant uit 2016, over waar al dat terrorisme toch steeds vandaan komt. Voor twee andere gasten voor het Celebrating Dissent-festival moet de Balie van de overheid trouwens voor het onmogelijke bedrag van 100.000 euro garant staan, dus ook hen wordt het dissenten ook niet bepaald makkelijker.

Voor die andere Marokkaan is het natuurlijk weer geen probleem