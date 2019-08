Omdat het allemaal zo schokkend is krijgen de kijkers de beschikking over Slachtofferhulp. Derhalve is het eeuwig zonde dat John Williams onder contract staat bij RTL en niet bij de AvroTros want dan zat er nog een format in. Een kijker (louter 50+) van Opsporing Verzocht wiens hart het heeft begeven omdat een of andere naffer een handgranaat aan een poort heeft gehangen, en dat Anniko van Santen (bekend van Telekids, maar alleen zondag, want ze was slechter dan Carlo & Irene) daar aandacht aan heeft besteed. Dan gaat John Williams met een bosje bloemen naar de nabestaanden van het slachtoffer, samen met Slachtofferhulp uiteraard, en dan krijgen ze een nieuwe tuin, en na afloop gaan ze met z'n allen voetballen in het Sterrenteam, ook met Sander Lantinga enzo.

Vroeger mensen, toen stonden we met onze M.95's op de Grebbeberg de Duitsers naar huis te schieten, althans, we probeerden het. Nu zitten we al met onze handen omhoog voor de televisie, te bibberen om andermans leed, met de wijsvinger al op de 0-toets van de telefoon. Dit land is reddeloos verloren. Terugkijken kan hier, Opsporing Verzocht, uiteraard op eigen risico.