In ons onderzoek naar de beste film ooit command-F'en we welgeteld negentien keer The Matrix (weliswaar in bijna 1500 comments, maar toch) dus speciaal voor jullie Neo-fanboys dit filmnieuws. De legendarische hitfilm The Matrix keert terug en wel met een vierde deel. Gaat in 2020 in productie. En dan volle bak rode pillen naar binnen klappen, dus met Keanu Reeves en Carrie-Anne Moss als Neo en Trinity, niet van die fake ass Home Alone 3-shit zonder Macaulay Culkin, Speed 2 zonder Keanu en die laffe sardine van een Jaws: The Revenge. Ook Lana Wachowski (wiki) is aan boord. Enfin, na de eerste Matrix werd het in rap tempo wat minder en zo goed als de John Wick-serie wordt het natuurlijk nooit, maar het schijnt nogal een dingetje te zijn dus we hebben er wel zin in. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. En in ander filmnieuws, de nieuwe Bond heet No Time To Die.

