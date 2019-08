Senioren en hun fragiele balans, dé reden dat we nooit met kanker schelden. Enorm lekker gewerkt wel tot nu toe Junichi Nabeshima, Kouta Minamizawa en MHD Yamen Saraiji van Japans Keio university. Geld moet ook echt geen probleem zijn want de wereldwijde Furry community geeft hier natuurlijk met liefde z'n laatste stuivers aan uit. Doet ons denken aan een apenstaart natuurlijk, maar volgens het team is het eigenlijk gebaseerd op de staart van een zeepaardje (doodzieke dieren), omdat deze heel veel kracht aan kan vergeleken met het lichaamsgewicht. Wij krijgen er vooral heel echt heel aangename dr. Octopus vibes van en dat weet het team natuurlijk ook wel. "Apart from helping the elderly get around, the team are also looking at industrial applications for the artificial appendage, such as a balance aid for warehouse workers carrying heavy loads." De Green Goblins fly board bestaat inmiddels ook al, dus misschien moeten we het gewoon allemaal maar laten gebeuren.