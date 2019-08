Jan van 't Erve uit IJsselmuiden ontwikkelde zijn bierbuik in zijn studententijd en nu bokst hij altijd op tegen de grapjes. "Haha Jan, heb je weer een kokosnoot ingeslikt", helemaal niet grappig. Hij moet altijd op zondag werken. Nu is hij toevallig vrij, de mazzelpik, en dus kan hij lekker uitwaaien op het strand. Grappig feitje over Jan: hij komt aan zijn pornografische trekken op de website Gaytube maar hij is helemaal geen homo, heel frappant. Naast hem zijn lieve en tedere vrouw Marijke, basisschoollerares van Groep 3.

Rosemarie Derksen wil wat gaan drinken bij de Crazy Pianos, alwaar die lange darm van een Roel van Velzen ooit furore maakte. Rosemarie wil niet gaan zonder haar man Pierluigi (vernoemd naar de beroemde scheidsrechter, inderdaad). Pierluigi is weigerachtig, want hij ziet de bui al hangen: als Rosemarie een paar borreltjes pakt wordt het een fucking hinderlijk figuur. Dan gaat ze weer mensen lastigvallen en uitschelden voor 'viezerik'. Nee, zo'n dagje strand, dat hoeft niet zo voor Pierluigi. Geef hem maar zijn Autoweek, zijn Truckstar en een goede sigaar.

Als tiener ging Liselotte van der Meiden (50) regelmatig naar de kroeg. Soms deed ze mee aan een toernooitje Rummikub, soms bezocht ze filosofische avonden, soms bood ze heel ordinair haar naakte lichaam aan in kroegen die het daglicht niet kunnen verdragen. Dat doet ze niet meer, want haar fiets is weggehaald door de gemeente en ze is te trots haar stalen ros op te halen bij het bewaardepot. Naar het café kan dus niet meer wegens fietsloos, naar het strand kan nog wel. Hier is Liselotte op zoek naar de sleutels van haar auto, een rammelende Peugeot, alwaar waakhond Hertgers reeds staat te wachten om naar huis te gaan.

Ralf (37) trotseert de branding. Ze is een vrouw gevangen in een vrouwenlichaam. Eigenlijk heeft Ralf slechts een probleem en dat is haar naam: Ralf. Liever had Ralf anders geheten, Emmanuele ofzo. Bij de verkiezing 'mooiste billen van Oosterwolde 1996' eindigde Ralf op de derde plek. Het podium zag er zo uit: 1. Simone, 2. Liesbeth, 3. Ralf.

Ontmoet Bridget Maasland-Diary. Opmerkelijke naam? Toen Bridget Diary vanuit Londen naar Scheveningen verhuisde hoopte ze te kunnen trouwen met een man met de achternaam Jones, zodat haar volledige naam 'Bridget Jones-Diary' zou worden, dat leek haar "wel geinig". Ze vond de liefde echter bij Jan Maasland, een 54-jarige gelijkenissen met stripfiguur Lambik vertonende kaasboer uit Meppel. De bruiloft kwam er, gewoon simpel, en nu heet ons hoofdpersoon Bridget Maasland. Het kan verkeren.