Okee deze video was van zes dagen geleden, maar vandaag zijn ze ook weer bezig met de Army Games in Rusland, onderdeel Tank Biathlon. Een soort Zwarte Cross, maar dan voor dudes met tanks. Schedule hier en Unilad was/is 'm hier aan het livestreamen. Het Ruptly-logo krijg je er gratis bij, alsook Russische strijdliederen, Russisch commentaar, opgefokte tanks, mannen die heel hard 'ALIAKSANDR! ALIAKSANDR!' roepen en als deelnemende landen absolute tankgrootmachten als Angola, Servië, Colombia, Kazachstan, Wit-Rusland, Kirgizië, Oezbekistan, Mongolië, Venezuela en andere randlanden. Geen idee welke totale kampioenen de halve finale bereikt hebben want voor deze Tank Games geldt het aloude oorlogsmotto van Frankrijk: "Meedoen is belangrijker dan winnen." Nederland doet trouwens niet mee, want we hebben geen tanks. FOTOOS NA DE KLIK.