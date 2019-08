De 3,5 mm headphone jack, een uitvinding die teruggaat tot de jaren 50 van de vorige eeuw en dankzij de Walkman mondiaal gemeengoed werd, is uitgespeeld. Finito. Even de koptelefoon of oortjes in uw mobiel pluggen om uzelf af te sluiten van partners, treincoupés of het universum is er straks niet meer bij. U heeft de trend natuurlijk al gezien: half Nederland loopt rond met bluetooth oortjes, want Apple ('ThInK DiFfErEnT') was de eerste grote smartphonemaker die afscheid nam van het audiogaatje. Dit tot grote vreugde van Samsung, die in een reeks video's hun concurrent hard en terecht uitlachte (archiefbeeld). Maar datzelfde Samsung, onze redder des jacks, heeft in de deze week aangekondigde Samsung Galaxy Note 10 en Note 10 Plus eveneens de headphone jack weggejorist. Iets met meer ruimte en dunnere telefoons. Right, alsof de consument die 0,1 mm verdunning van telefoons iets kan bommen. Enfin, Samsung is inmiddels ook begonnen met het naarstig verwijderen van alle ads waarin ze Apple beschimpen van dezelfde achterlijke praktijken. Als u een koptelefoon met draad wil inpluggen, dan moet u als de achterlijke consument die u bent voortaan eerst een dongle kopen (al duurt het even voordat de audiojack helemaal uitgefaseerd is). Prima, Big Tech, we stoffen deze jongen wel weer af.