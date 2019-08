Okee deze is al van gisterenavond maar daar hebben we dus de hele avond over na zitten denken, aan zo'n mannetje dat dan ineens uit het leven wordt gerukt door een idioot met een berg cannabis in z'n mik. Wat dan de motivatie is van zo'n eis. Dat er dan iemand 's avonds op de bank zit, beetje Judge Judy kijken, en dan ineens terechtkomt bij zes maanden. Wat is het geval: de vijftienjarige Ruiz Meijer was aan het werk als maaltijdbezorger toen hij werd doodgereden door Thomas Harland uit Breukelen. Thomas reed veel te hard en bovendien was hij stoned als een aap, hij was dan ook op de terugweg van de coffeeshop. En SPIJT dat Thomas heeft! SPIJT! Maar toch nog even liegen. Om bestwil. "Thomas H. had tijdens de zitting bij de rechtbank gezegd dat misschien wel dagelijks blowde, maar net de dag van het ongeluk niet. Zijn bloedtest wees anders uit." De eis: zes maanden cel. Aaaahhhh dus dat is in dit land de prijs voor een mensenleven. Hier de site van de nabestaanden. Rip.