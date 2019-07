Met die van bijvoorbeeld Ed Nijpels en Diederik Samsom gaat het gelukkig prima, want de klimaattafels hebben 237.732 euro en 43 cent gedeclareerd, zo blijkt nu uit een Tele-Wobje. Mag ook wel, want ze hebben het er met z'n vijven natuurlijk maar druk mee gehad van 27 april tot 18 maart. Het is onduidelijk wie er wat precies declareerde, omdat "omdat minister Wiebes (Klimaat) grote delen van het overzicht onleesbaar heeft laten maken". We moeten het dus zonder specifieke bonnetjes doen, maar de betalingen betreffen voornamelijk "zitgeld" en vervoer en loopt van enkele honderden euro's tot tot ruim twintigduizend euro. Kost bijna een kwart miljoen, maar dan heb je ook een klimaatakkoord waar je de wereld mee redt.