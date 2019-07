Begin juli was de stad dan eindelijk KLAAR met die plastische straatbeeldvervuiling op het keurige Museumplein, en werden de letters geplaatst in het Australië van Amsterdam: Noord. Maar ook daar pikken ZE het niet langer, want afgelopen nacht rond 1:30 stonden ze in brand. De brandweer gaat uit van brandstichting en zij hebben er voor doorgeleerd. Zin in vier mannen in bivakmuts van Noord Onafhankelijk die hun eisen oplezen nu.